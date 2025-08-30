Минтруда сказало, в каком случае белорусам не выплатят суточные в командировке

В частности, суточные не будут выплачены, если компания или принимающая сторона полностью обеспечивает сотрудника трехразовым питанием (включая завтрак), а также транспортом в месте командировки. Однако указанное правило не действует в те дни, когда работник находится в пути. Не платят суточные и тогда, когда место проведения мероприятия совпадает с местом проживания командированного сотрудника, и при этом его обеспечивают трехразовым питанием.