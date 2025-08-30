Минтруда сказало, в каком случае белорусам не выплатят суточные в командировке. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве объяснили белорусам, какие расходы оплачиваются в командировках. Кроме того, в Минтруда сказали, в каком случае сотрудникам не выплатят суточные 12 рублей за каждый день командировки.
В частности, суточные не будут выплачены, если компания или принимающая сторона полностью обеспечивает сотрудника трехразовым питанием (включая завтрак), а также транспортом в месте командировки. Однако указанное правило не действует в те дни, когда работник находится в пути. Не платят суточные и тогда, когда место проведения мероприятия совпадает с местом проживания командированного сотрудника, и при этом его обеспечивают трехразовым питанием.
Тем временем Минтруда сказало, должны ли белорусы на удаленке быть дома в рабочее время.
Ранее таможня сделала важное заявление из-за продажи мест в очереди на выезд из Беларуси.
Кстати, белоруска Арина Соболенко высказалась о предложении выйти замуж во время матча US Open: «Я посмотрела на своего парня».