Монета императора Марка Аврелия нашлась в Новосибирске

Житель Новосибирска выставил на Avito серебряный динарий римского императора Марка Аврелия, чеканки II века. Артефакт возрастом около 1850 лет — редкость для Сибири. На находку обратили внимание в VN.ru.
На монете чётко виден профиль философа-императора и надпись «VICT AVG», указывающая на победы в Маркоманнских войнах. Богиня Виктория на реверсе подчёркивает военные успехи Рима.
Экспонат в хорошей сохранности, что делает его особенно ценным для коллекционеров. Продавец просит за антиквариат 15 млн рублей. Если это подлинник, объект почти двухтысячелетней давности окажется в частных руках.
