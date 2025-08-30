Ричмонд
Монета императора Марка Аврелия нашлась в Новосибирске

Экспонат в хорошей сохранности, что делает его особенно ценным для коллекционеров.

Житель Новосибирска выставил на Avito серебряный динарий римского императора Марка Аврелия, чеканки II века. Артефакт возрастом около 1850 лет — редкость для Сибири. На находку обратили внимание в VN.ru.

На монете чётко виден профиль философа-императора и надпись «VICT AVG», указывающая на победы в Маркоманнских войнах. Богиня Виктория на реверсе подчёркивает военные успехи Рима.

Экспонат в хорошей сохранности, что делает его особенно ценным для коллекционеров. Продавец просит за антиквариат 15 млн рублей. Если это подлинник, объект почти двухтысячелетней давности окажется в частных руках.

Ранее мы рассказывали, что новосибирцы нашли древнее захоронение в пустыне Гоби.