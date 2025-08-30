Госстандарт запретил продавать в Беларуси три вида чайных напитков из России из-за бактерий кишечной палочки

Под запрет попали чайные напитки пакетированные «Ромашка», «Иван-чай», «Витаминный» от торговой марки «Крымский букет». Их производителем является ООО «Добрыня-Дар» (Севастополь, Россия). В перечисленных чайных напитках были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы). Названную продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 30 августа 2025 года.