Госстандарт запретил продавать в Беларуси три вида чайных напитков из России из-за бактерий кишечной палочки

Госстандарт Беларуси запретил чайные напитки из России из-за кишечной палочки. Подробности сообщили в пресс-службе организации.
Под запрет попали чайные напитки пакетированные «Ромашка», «Иван-чай», «Витаминный» от торговой марки «Крымский букет». Их производителем является ООО «Добрыня-Дар» (Севастополь, Россия). В перечисленных чайных напитках были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы). Названную продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 30 августа 2025 года.
В Беларуси запретили продавать три вида чайных напитков из России. Фото: danger.gskp.by.
Ранее в Беларуси санэпидслужба выявила арбузы с нитратами из Ростовской области.
