Госстандарт запретил продавать в Беларуси три вида чайных напитков из России из-за бактерий кишечной палочки

Госстандарт Беларуси запретил чайные напитки из России из-за кишечной палочки.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт Беларуси запретил чайные напитки из России из-за кишечной палочки. Подробности сообщили в пресс-службе организации.

Под запрет попали чайные напитки пакетированные «Ромашка», «Иван-чай», «Витаминный» от торговой марки «Крымский букет». Их производителем является ООО «Добрыня-Дар» (Севастополь, Россия). В перечисленных чайных напитках были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы). Названную продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 30 августа 2025 года.

В Беларуси запретили продавать три вида чайных напитков из России. Фото: danger.gskp.by.

Ранее в Беларуси санэпидслужба выявила арбузы с нитратами из Ростовской области.

Кстати, вдова народного артиста Беларуси Ярослава Евдокимова написала обращение на 9-й день после смерти артиста: «Принятие произошедшего не приходит, да и придет ли…».

Вместе с тем редкая краснокнижная черная лисичка найдена в лесу в Минском районе.