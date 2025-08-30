Ричмонд
На Камчатке завершают ремонт участка автодороги Елизово — Паратунка

Работы проводят на отрезке трассы протяженностью 6 км.

Участок трассы Елизово — Паратунка в Камчатском крае приводят в нормативное состояние в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы планируют завершить уже в середине сентября, сообщили в пресс-службе аппарата губернатора и правительства региона.

В частности, специалисты ремонтируют участок протяженностью 6 км. Он соединяет город Елизово и Николаевскую кольцевую развязку.

«Подрядчик заканчивает укладывать асфальтобетон, идет комплексное обустройство, формируются фермы под установку дорожных знаков. Специалисты устраняют небольшие недостатки, связанные с укладкой асфальта», — рассказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александр Сафонов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

