Невский водопровод повредили в Ленобласти

В Тосненском районе Ленинградской области проводятся срочные аварийные работы на Невском водоводе из-за повреждения. Компания ЛОКС устраняет неполадку. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградских областных коммунальных систем на своем сайте.
— Из-за ремонтных работ в течение трех дней в населенных пунктах Никольское, Ульяновка и Красный Бор будет осуществляться привоз воды, — уточнила пресс-служба ведомства. Информацию о местах подвоза можно будет найти на сайте ЛОКС и на сайтах местных администраций.
Комитет по ЖКХ предпринимает усилия для ускорения процесса устранения аварии.
