Невский водопровод повредили в Ленобласти

Жители Тосненского района остались без воды.

Источник: Комсомольская правда

В Тосненском районе Ленинградской области проводятся срочные аварийные работы на Невском водоводе из-за повреждения. Компания ЛОКС устраняет неполадку. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградских областных коммунальных систем на своем сайте.

— Из-за ремонтных работ в течение трех дней в населенных пунктах Никольское, Ульяновка и Красный Бор будет осуществляться привоз воды, — уточнила пресс-служба ведомства. Информацию о местах подвоза можно будет найти на сайте ЛОКС и на сайтах местных администраций.

Комитет по ЖКХ предпринимает усилия для ускорения процесса устранения аварии.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о возможных встречах с лосями на дорогах. Начался сезон миграции лосей. В это время животные становятся особо активными и могут появляться на территории городских районов, а также пересекать автомобильные дороги в поисках партнера.