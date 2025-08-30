Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минспорта РФ вручил в Перми ведомственные награды и благодарности

Михаил Дегтярев высоко оценил спортивные достижения Пермского края.

Источник: РСБИ Пермского края

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время визита в Прикамье высоко оценил и отметил достижения пермского спорта. Глава федерального ведомства вручил ведомственные награды и благодарности представителям спортивных федераций региона.

Среди награжденных оказались: директора РСБИ (Регионального союза боевых искусств) Пермского края Владимир Любровских и один из самых ярких представителей единоборств не тольго России, но и мира Константина Шахтарина.

Михаил Дегтярев выразил благодарность награжденным за вклад в развитие физической культуры и спорта Пермского края и многолетний добросовестный труд. В торжественном мероприятии также принял участие глава региона Дмитрий Махонин.

По итогам визита Михаила Дегтярева в Пермский край регионы России приступят к реализации проекта «Тренер нашего двора».