Глава Минспорта РФ вручил в Перми ведомственные награды и благодарности

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время визита в Прикамье высоко оценил и отметил достижения пермского спорта. Глава федерального ведомства вручил ведомственные награды и благодарности представителям спортивных федераций региона.
Среди награжденных оказались: директора РСБИ (Регионального союза боевых искусств) Пермского края Владимир Любровских и один из самых ярких представителей единоборств не тольго России, но и мира Константина Шахтарина.
Михаил Дегтярев выразил благодарность награжденным за вклад в развитие физической культуры и спорта Пермского края и многолетний добросовестный труд. В торжественном мероприятии также принял участие глава региона Дмитрий Махонин.
По итогам визита Михаила Дегтярева в Пермский край регионы России приступят к реализации проекта «Тренер нашего двора».