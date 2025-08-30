Собянин рассказал, сколько раз жители и гости Москвы посетили парки летом

«Лесные библиотеки», спорт и фестивали на природе: этим летом парки Москвы посетили порядка 89 миллионов раз. Всего прошло больше 10 тысяч разных мероприятий. Особой популярностью у гостей пользовались бассейны, летние кинотеатры, искусственная волна и библиотеки на открытом воздухе", — написал Собянин в мессенджере Max.