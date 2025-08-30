Собянин рассказал, сколько раз жители и гости Москвы посетили парки летом

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Порядка 89 миллионов раз жители и гости столицы посетили парки этим летом, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.
«Лесные библиотеки», спорт и фестивали на природе: этим летом парки Москвы посетили порядка 89 миллионов раз. Всего прошло больше 10 тысяч разных мероприятий. Особой популярностью у гостей пользовались бассейны, летние кинотеатры, искусственная волна и библиотеки на открытом воздухе", — написал Собянин в мессенджере Max.
Отмечается, что самым ярким событием стал фестиваль «Парковая симфония». Классические произведения в составе Малого симфонического оркестра исполнили лучшие московские артисты.
Кроме того, впервые в этом сезоне кинопоказы, лекции и мастер-классы проекта «Кино в парках» проходили в пяти кинотеатрах под открытым небом. Их посетили около 100 тысяч человек.
Собянин подчеркнул, что в парках появились городские огороды — уютные места, где любой может научиться выращивать овощи. А для желающих заняться спортом были оборудованы площадки, регулярно проходили тренировки и соревнования.