Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин рассказал, сколько раз жители и гости Москвы посетили парки летом

Собянин: жители и гости Москвы этим летом посетили парки около 89 млн раз.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Порядка 89 миллионов раз жители и гости столицы посетили парки этим летом, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

«Лесные библиотеки», спорт и фестивали на природе: этим летом парки Москвы посетили порядка 89 миллионов раз. Всего прошло больше 10 тысяч разных мероприятий. Особой популярностью у гостей пользовались бассейны, летние кинотеатры, искусственная волна и библиотеки на открытом воздухе", — написал Собянин в мессенджере Max.

Отмечается, что самым ярким событием стал фестиваль «Парковая симфония». Классические произведения в составе Малого симфонического оркестра исполнили лучшие московские артисты.

Кроме того, впервые в этом сезоне кинопоказы, лекции и мастер-классы проекта «Кино в парках» проходили в пяти кинотеатрах под открытым небом. Их посетили около 100 тысяч человек.

Собянин подчеркнул, что в парках появились городские огороды — уютные места, где любой может научиться выращивать овощи. А для желающих заняться спортом были оборудованы площадки, регулярно проходили тренировки и соревнования.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше