Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оценки за поведение в петербургских школах ставить не будут

В Петербурге не будут проводить эксперимент по выставлению оценок за поведение. Об этом рассказала вице-губернатор Ирина Потехина в интервью телеканалу 78, вышедшему 30 августа.

По ее словам, многие преподаватели поддерживают эту меру: она «очень сильно помогла бы учителям в тех, к счастью не очень частых, случаях, когда родители не слышат».

Кроме того, вице-губернатор коснулась нововведений, связанных с тестированием детей мигрантов на знание русского языка. В Петербурге детей, для которых родной не русский, чуть больше 2%. К тестированию допустили более 700 школьников с правильно оформленными документами, тест прошла половина.

«Тест довольно сложный, ребёнку для того, чтобы пройти тест, нужно одну ошибку допустить в устной части и одну в письменной, так что две ошибки — всё, уже тест не прошёл. Там не просто надо читать и писать, а нужно развёрнуто описать картинку, пересказать разговор», — объяснила Потехина.

Начиная с прошлого года Госдума приняла более десятка законов против нелегальных мигрантов. Среди них — закон, запрещающий зачислять в общеобразовательные учреждения детей мигрантов без проверки законности нахождения на территории РФ и без достаточного уровня знания русского языка, подтвержденного в ходе тестирования. В мае, по данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, экзамен в школы сдали 27 детей мигрантов из 1762. В Смольном на тот момент получили всего 14 заявок на тестирование детей иностранных граждан на знание русского. «Самый горячий будет август, когда будет зачисление в школы», — сказала тогда Потехина.

В августе в Петербурге создали апелляционную комиссию, которая будет рассматривать спорные ситуации при тестировании детей мигрантов на знание русского языка.