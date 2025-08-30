Оценки за поведение в петербургских школах ставить не будут

Начиная с прошлого года Госдума приняла более десятка законов против нелегальных мигрантов. Среди них — закон, запрещающий зачислять в общеобразовательные учреждения детей мигрантов без проверки законности нахождения на территории РФ и без достаточного уровня знания русского языка, подтвержденного в ходе тестирования. В мае, по данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, экзамен в школы сдали 27 детей мигрантов из 1762. В Смольном на тот момент получили всего 14 заявок на тестирование детей иностранных граждан на знание русского. «Самый горячий будет август, когда будет зачисление в школы», — сказала тогда Потехина.