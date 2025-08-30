Оценки за поведение в петербургских школах ставить не будут

По ее словам, многие преподаватели поддерживают эту меру: она «очень сильно помогла бы учителям в тех, к счастью не очень частых, случаях, когда родители не слышат».
Кроме того, вице-губернатор коснулась нововведений, связанных с тестированием детей мигрантов на знание русского языка. В Петербурге детей, для которых родной не русский, чуть больше 2%. К тестированию допустили более 700 школьников с правильно оформленными документами, тест прошла половина.
«Тест довольно сложный, ребёнку для того, чтобы пройти тест, нужно одну ошибку допустить в устной части и одну в письменной, так что две ошибки — всё, уже тест не прошёл. Там не просто надо читать и писать, а нужно развёрнуто описать картинку, пересказать разговор», — объяснила Потехина.
Начиная с прошлого года Госдума приняла более десятка законов против нелегальных мигрантов. Среди них — закон, запрещающий зачислять в общеобразовательные учреждения детей мигрантов без проверки законности нахождения на территории РФ и без достаточного уровня знания русского языка, подтвержденного в ходе тестирования. В мае, по данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, экзамен в школы сдали 27 детей мигрантов из 1762. В Смольном на тот момент получили всего 14 заявок на тестирование детей иностранных граждан на знание русского. «Самый горячий будет август, когда будет зачисление в школы», — сказала тогда Потехина.
В августе в Петербурге создали апелляционную комиссию, которая будет рассматривать спорные ситуации при тестировании детей мигрантов на знание русского языка.