Белоруска вошла в жюри конкурса «Интервидение», который пройдет в Москве

Белоруска Ольга Шлягер стала членом жюри музыкального конкурса «Интервидение».

Источник: Комсомольская правда

Белоруска вошла в жюри конкурса «Интервидение», который пройдет в Москве. Подробности сообщили в официальном телеграм-канале международного музыкального конкурса «Интервидение».

«Встречайте: новый член международного жюри “Интервидения 2025” от Беларуси! Генеральный продюсер Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Ольга Шлягер», — сказано в сообщении.

В телеграм-канале обратили внимание, что у Ольги Шлягер имеется огромный опыт на телевидение в качестве корреспондента, ведущей, а также продюсера масштабных проектов и директора крупных телеканалов.

Свою карьеру Ольга Шлягер начала в 2002 году, когда стала ведущей регионального телеканала «Могилев 2». В 2024 году она стала корреспондентом, а также ведущей программы «Минщина» на телеканале СТВ. В 2007 году Шлягер назначили на должность исполнительного продюсера телеканала «ЛАД». С 2012 по 2013 года она была директором телеканала «Беларусь 2», а с 2014 году — стала заместителем директора телеканала «Беларусь 1».

«Ольга, добро пожаловать в состав жюри “Интервидения 2025”! Уверены, что ваш огромный опыт работы на телевидении поможет его работе!» — сказано в сообщении.

Ранее мы узнали, кто такая Настя Кравченко, которая представит Беларусь на конкурсе «Интервидение», где от России выступит Shaman.

Тем временем белорусская певица Настя Кравченко рассказала, как попала на «Интервидение».