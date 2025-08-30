Белоруска вошла в жюри конкурса «Интервидение», который пройдет в Москве

Свою карьеру Ольга Шлягер начала в 2002 году, когда стала ведущей регионального телеканала «Могилев 2». В 2024 году она стала корреспондентом, а также ведущей программы «Минщина» на телеканале СТВ. В 2007 году Шлягер назначили на должность исполнительного продюсера телеканала «ЛАД». С 2012 по 2013 года она была директором телеканала «Беларусь 2», а с 2014 году — стала заместителем директора телеканала «Беларусь 1».