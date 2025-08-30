Ричмонд
В День Знаний перекроют Белокатайскую и Российскую улицы

В Уфе 1 сентября перекроют две улицы.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Уфы сообщила о временной приостановке движения транспорта на двух городских улицах в День знаний. Ограничения затронут участок улицы Белокатайской от улицы Космонавтов до технического сооружения напротив дома № 5 по Кольцевой, а также прилегающий межквартальный проезд перед домами 100/3 и 100/3 по улице Российской.

Ограничения будут действовать в течение всего дня — с девяти часов утра до шести часов вечера. Причиной перекрытия стало проведение фестиваля для первокурсников, который соберет большое количество участников и зрителей.

Городские власти рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные объездные пути. Водителям советуют выбирать альтернативные направления для перемещения по городу в указанный период, чтобы избежать затруднений и задержек в движении.

