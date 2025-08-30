В День Знаний перекроют Белокатайскую и Российскую улицы

Мэрия Уфы сообщила о временной приостановке движения транспорта на двух городских улицах в День знаний. Ограничения затронут участок улицы Белокатайской от улицы Космонавтов до технического сооружения напротив дома № 5 по Кольцевой, а также прилегающий межквартальный проезд перед домами 100/3 и 100/3 по улице Российской.