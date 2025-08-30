В Новосибирской области появятся умные маршруты здоровья

В каждом районе обучат инструкторов по ходьбе и соберут команды любителей активного образа жизни.
В этом году Новосибирская область попала в число 50 новых муниципалитетов по России, где запустят проект «Умный маршрут здоровья». Инициатива охватит 32 региона и поможет жителям встать на путь ЗОЖ. Об этом сообщает Горсайт.
На пешеходных тропах установят антивандальные таблички с QR-кодами. Сканируя их, можно будет смотреть видео с упражнениями и советами от экспертов.
— Теперь спортивные площадки становятся умными. Через QR-коды люди получат доступ к подборкам упражнений, — рассказал президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия.
Также в каждом районе обучат инструкторов по ходьбе и соберут команды любителей активного образа жизни. В будущем они смогут участвовать в соревнованиях.
Ранее новосибирский омбудсмен отметила роль спорта как способа помощи агрессивным детям.