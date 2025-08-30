Популярное российское мороженое запрещено к продаже в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.
Так, под запретом оказалось молочное мороженое в замороженной глазури с соком ананаса Ms. Круизо «Ананас». Производителем является компания «Юнилевер Русь» (Москва, Россия). При проверке установлено, что массовая доля молочного жира в жировой фазе молокосодержащей части продукта составила 15,2%.
В Госстандарте пояснили, что указанное говорит о частичном замещении молочного жира его заменителем в количестве 84,8%. Подобное, обратили внимание в организации, не допускается. Названное мороженое запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 30 августа.
Ранее популярный российский горький шоколад попал под запрет продаж в Беларуси.
Тем временем Госстандарт запретил продавать в Беларуси три вида чайных напитков из России из-за бактерий кишечной палочки.
Кроме того, Минтруда сказало белорусам, какие расходы оплачиваются в командировках.