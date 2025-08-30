В Пермском крае подвели итоги проекта «Лето для СВОих»

На площадке ресурсного центра «Пермь семейная» состоялось подведение итогов летней работы проекта «Лето для СВОих». Проект был направлен на поддержку детей из семей участников специальной военной операции.
В рамках проекта 77 детей получили возможность полноценного отдыха и психологической разгрузки. Для родителей эта инициатива также стала важным ресурсом, позволившим решить неотложные дела и временно перераспределить нагрузку.
Координаторы проекта из разных городов края были отмечены благодарственными письмами администрации губернатора Пермского края. Проект реализовывался на средства президентского гранта при поддержке партийного проекта «Крепкая семья».
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова отметила важность создания условий для восстановления детей в сложных жизненных ситуациях. По ее мнению, такие проекты способствуют обеспечению прав детей на отдых и поддержку, помогая им почувствовать заботу всего общества.