В Пермском крае подвели итоги проекта «Лето для СВОих»

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова отметила важность создания условий для восстановления детей в сложных жизненных ситуациях. По ее мнению, такие проекты способствуют обеспечению прав детей на отдых и поддержку, помогая им почувствовать заботу всего общества.