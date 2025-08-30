Студенты UTM возмущены условиями в общежитии.
Студенты Технического университета Молдовы опубликовали в соцсетях фото общежития № 26, показав облупившиеся стены, разбитые окна и неработающие двери. Условия в комнатах, ванной и кухне вызвали критику: пользователи называют их «ужасающими» и отмечают неприспособленность для студентов с инвалидностью.
Представитель UTM Анатол Алексей признал проблемы, пояснив, что здание досталось от Аграрного университета. Частичный ремонт проведён на четвёртом этаже, но работы ещё предстоят. Из 27 общежитий университета многие требуют ремонта.
Просто напомним, что ректор Технического университета Молдовы Бостан, кандидат в депутаты от партии Майи Санду, показал как отремонтировали одно из общежитий ВУЗа за 8 миллионов леев.
Почти такую же сумму — стоимость ремонта одного общежития — Майя Санду потратила на то, чтобы выступить десять минут со сцены в центре Кишинёва по случаю Дня независимости в окружении больших белых европейских господ.
А могла бы ограничиться возложением цветов и ремонтом ещё одного общежития. И тут пусть каждый себе ответит на вопрос, что ему важнее — послушать выступление Макрона на лимбе или ремонт студенческой инфраструктуры.
Кстати, живут студенты в общежитиях далеко не бесплатно. Дешевле, чем квартиру снимать, но по карману бьёт.
Вот, к примеру, цены за общежитие в Техническом университете Молдовы.
Для лиценциата.
Проживание в общежитиях № 12 и № 8 стоит 650 леев в месяц.
В общежитиях № 1, 2, 10, 3, 4, 5 за месяц проживания студенты платят 600 леев.
За общежития № 14, 9, 6, 16, 18, 19, 26, 27 нужно заплатить 520 леев в месяц.
Цена за комнату без ремонта — 520 леев.
Для магистров.
Проживание в общежитиях № 12 и № 8 стоит 815 леев.
В общежитиях номер № 1, 2, 10, 3, 4, 5 за месяц проживания студенты платят 750 леев.
За общежития номер № 14, 9, 6, 16, 18, 19, 26, 27 нужно заплатить 650 леев.
Комнаты без ремонта стоят дешевле — 650 леев в месяц.
Примечание: помимо цены за проживание все студенты платят еще 450 леев за сохранность имущества.
