С 1 сентября изменится расписание электричек в Новосибирской области

Причина — ремонт железнодорожных путей, который продлится до 1 октября.



С 1 сентября в Новосибирской области временно меняется график движения 15 пригородных поездов. Об этом сообщили в «Экспресс-Пригород».

Причина — ремонт железнодорожных путей, который продлится до 1 октября. Изменения затронут маршруты в Барабинск, Татарскую, Чулым, Коченево и Дупленскую. Разница во времени составит от 1 до 47 минут.

Пассажирам советуют заранее смотреть актуальное время отправления и прибытия. Подробный график уже доступен по ссылке.