Массовые проверки водителей на трезвость начались в Ростовской области

На выходных на дорогах Ростовской области начались массовые проверки на трезвость и нарушения ПДД.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Ростовской области объявила о проведении масштабных рейдов на выходных. Сотрудники ДПС будут массово останавливать транспортные средства для проверки водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Как сообщает ведомство, в случае обнаружения признаков опьянения будет проводиться освидетельствование в строгом соответствии с действующим законодательством. Помимо этого, инспекторы усилят контроль за другими опасными нарушениями ПДД, включая незаконную тонировку стекол, участие в дрифтинге и случаи агрессивного вождения.

