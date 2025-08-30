Массовые проверки водителей на трезвость начались в Ростовской области

Как сообщает ведомство, в случае обнаружения признаков опьянения будет проводиться освидетельствование в строгом соответствии с действующим законодательством. Помимо этого, инспекторы усилят контроль за другими опасными нарушениями ПДД, включая незаконную тонировку стекол, участие в дрифтинге и случаи агрессивного вождения.