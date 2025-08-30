Калининградский зоопарк объявил об изменении режима работы

Из-за приближения осени и уменьшении светового дня меняется режим работы зоопарка в Калининграде. Как сообщили в учреждении, со 2 сентября зоопарк будет работать на час меньше, то есть с 9.00 до 19.00.
Кассы закрываются в 18.00, павильоны — в 18.45.
Со 2 сентября любоваться животными будем на час меньше.
