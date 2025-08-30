Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградский зоопарк объявил об изменении режима работы

Со 2 сентября любоваться животными будем на час меньше.

Из-за приближения осени и уменьшении светового дня меняется режим работы зоопарка в Калининграде. Как сообщили в учреждении, со 2 сентября зоопарк будет работать на час меньше, то есть с 9.00 до 19.00.

Кассы закрываются в 18.00, павильоны — в 18.45.