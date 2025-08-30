В поликлинику Тарусской больницы Калужской области закупили оборудование

Современное медицинское оборудование закупили в поликлинику Тарусской центральной районной больницы Калужской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Тарусского муниципального района.
В учреждении уже ввели в эксплуатацию новые УЗИ-аппарат и флюорограф. Также приобрели прибор для рентген-исследований и часть оборудования в кабинет физиотерапии.
Напомним, что сейчас в поликлинике проводят ремонт. Специалисты уже сделали кабинки для проведения процедур. Также кабинеты оснастят современной мебелью, а в операционной обновят лампу.
Кроме того, по проекту благоустроят прилегающую к зданию медучреждения территорию. Там заменят тепловые сети, заасфальтируют дорогу, приведут в порядок тротуары и парковки по улицам Пионерской, Карла Либкнехта и Розы Люксембург.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.