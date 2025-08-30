На Дону отметили лучших предпринимателей

Победителей регионального конкурса предпринимателей «Бизнес Дона» наградили в Ростове-на-Дону, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Мероприятие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Конкурс нацелен на популяризацию предпринимательской деятельности и поощрение представителей малого и среднего бизнеса региона. Награды победителям и призерам вручили министр экономического развития России Максим Решетников и врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
В частности, лучший результат в категории «Сфера услуг» показал генеральный директор Юрий Муковоз из организации «Центральный рынок», которая занимается арендой и управлением недвижимостью. А в области торговли первое место занял Станислав Зозуля, представляющий производство детского игрового оборудования «Фабрика развлечений». Также конкурсанты состязались в номинациях, связанных с производством, инновациями и импортозамещением. В них победили представители «ОКБ “РИТМ” по изготовлению медоборудования, “Конструкторского бюро “Метроспецтехника” и компании “Европолимер”.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.