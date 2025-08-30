На Дону отметили лучших предпринимателей

В частности, лучший результат в категории «Сфера услуг» показал генеральный директор Юрий Муковоз из организации «Центральный рынок», которая занимается арендой и управлением недвижимостью. А в области торговли первое место занял Станислав Зозуля, представляющий производство детского игрового оборудования «Фабрика развлечений». Также конкурсанты состязались в номинациях, связанных с производством, инновациями и импортозамещением. В них победили представители «ОКБ “РИТМ” по изготовлению медоборудования, “Конструкторского бюро “Метроспецтехника” и компании “Европолимер”.