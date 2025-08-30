Петербурженка завоевала серебро на Спартакиаде молодежи по легкой атлетике

Анастасия Софьина из Санкт-Петербурга стала серебряным призером летней Спартакиаде молодежи России по легкой атлетике, сообщили в администрации Пушкинского района города. Достижения атлетов входят в число целей и задач государственной программы «Спорт России».
Награду легкоатлетка получила в состязаниях по бегу на 3000 метров с препятствиями. Напомним, что Анастасия является воспитанницей спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района. К турниру она готовилась под руководством тренера Юрия Беликова.
Напомним, что соревнования прошли на стадионе «Динамо» в Краснодаре. За награды боролись спортсмены более чем из 40 регионов нашей страны. Они демонстрировали свои силы в беге, десятиборье, прыжках с шестом, беге с барьерами, толкании ядра, метании молота и в других дисциплинах.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.