Петербурженка завоевала серебро на Спартакиаде молодежи по легкой атлетике

Напомним, что соревнования прошли на стадионе «Динамо» в Краснодаре. За награды боролись спортсмены более чем из 40 регионов нашей страны. Они демонстрировали свои силы в беге, десятиборье, прыжках с шестом, беге с барьерами, толкании ядра, метании молота и в других дисциплинах.