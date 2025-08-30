Еще одну новостройку возвели в московском районе Хорошево-Мневники

Многоквартирный дом общей площадью более 31 тыс. кв. м построили на улице Генерала Глаголева в районе Хорошево-Мневники Москвы, сообщил министр правительства города, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Жилое здание возвели по программе реновации, которая реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В новостройке 275 квартир с готовой улучшенной отделкой… Их общая площадь превышает 16 тысяч квадратных метров. Придомовая территория благоустроена и озеленена. Во дворе оборудованы две детские и одна спортивная площадка. Рядом есть автобусные и трамвайные остановки, детские сады и школы, поликлиники, а также набережные и скверы», — рассказал Владислав Овчинский.
Отметим, что в доме создана безбарьерная среда для комфорта маломобильных жильцов. Например, в подъездах отсутствуют пороги, ступени и другие препятствия.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.