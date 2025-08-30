Еще одну новостройку возвели в московском районе Хорошево-Мневники

«В новостройке 275 квартир с готовой улучшенной отделкой… Их общая площадь превышает 16 тысяч квадратных метров. Придомовая территория благоустроена и озеленена. Во дворе оборудованы две детские и одна спортивная площадка. Рядом есть автобусные и трамвайные остановки, детские сады и школы, поликлиники, а также набережные и скверы», — рассказал Владислав Овчинский.