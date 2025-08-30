Предпринимателей Тюменской области приглашают на закупочные сессии

Встречи пройдут 24 и 25 сентября. На них выступят представители крупнейших федеральных компаний — Х5 Group и «Магнит». Участникам расскажут о стратегии развития сетей, требованиях к качеству, упаковке и маркировке продукции. Также они смогут представить свою продукцию, обсудить условия поставок и провести индивидуальные переговоры.