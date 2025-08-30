Предпринимателей Тюменской области приглашают на закупочные сессии

Производителей продовольственных товаров приглашают принять участие в закупочных сессиях в Тюмени, сообщили в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области». Поддержку предпринимателям оказывают в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Встречи пройдут 24 и 25 сентября. На них выступят представители крупнейших федеральных компаний — Х5 Group и «Магнит». Участникам расскажут о стратегии развития сетей, требованиях к качеству, упаковке и маркировке продукции. Также они смогут представить свою продукцию, обсудить условия поставок и провести индивидуальные переговоры.
Сессии состоятся в конференц-зале по адресу: ул. Советская, 61. Заявки на участие принимаются до 17 сентября. Для этого необходимо направить ФИО, должность и контакты на почту yulia.lebedeva@smbunit.com. Все подробности можно узнать по телефону: +7 904 385−22−53.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.