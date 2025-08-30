На форуме «Технопром-2025» в Новосибирске обсудили импортозамещение ПО

Пленарное заседание «Цифровизация-2030: на пути к полному импортозамещению или к конкуренции с зарубежными вендорами» состоялось 28 августа во время международного форума «Технопром-2025», который проходит 27−30 августа в столице Новосибирской области. Создание и развитие отечественных разработок отвечают целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации главы и правительства региона.
На заседании выступил глава Новосибирской области Андрей Травников. По его словам, импортозамещение ПО — это общенациональная стратегическая задача. При этом она напрямую связана с безопасностью и экономической устойчивостью Новосибирской области и всей страны в целом. В регионе работа в этом направлении активизировалась в 2022 году.
«Конечно, со стороны государственных заказчиков к разработчикам есть запрос на сопровождение, на техподдержку, потому что все новое достаточно тяжело приживается, особенно в консервативных коллективах органов власти. Что касается промышленности, то горячо поддерживаю посыл, который идет от Ассоциации отечественных разработчиков программного обеспечения, о том, что бизнесу, в том числе среднему и малому, надо серьезно задуматься и преодолеть все сомнения, которые есть», — отметил Андрей Травников.
Также он подчеркнул, что в Новосибирской области федеральный проект «Производительность труда» дополнили мерами поддержки в сфере цифровой трансформации. Региональный центр компетенций во взаимодействии с российскими и федеральными ИТ-компаниями оказывает консультационные услуги. Речь идет о мониторинге, оценке и донастройке таких систем, как 1С, «Битрикс» и других.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.