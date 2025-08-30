Сызрань вошла в число победителей конкурса проектов благоустройства

«Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке проекта. Нам удалось привлечь федеральное финансирование для благоустройства территории, значимой как для сызранцев, так и для туристов. Вместе мы сделали важный шаг на пути создания аллеи, которая будет радовать и нынешних горожан, и следующие поколения!» — сказал глава Сызрани Сергей Володченков.