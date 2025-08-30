Сызрань вошла в число победителей конкурса проектов благоустройства

Проект благоустройства аллеи ГЭС в Сызрани в Самарской области стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, организованного при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
«Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке проекта. Нам удалось привлечь федеральное финансирование для благоустройства территории, значимой как для сызранцев, так и для туристов. Вместе мы сделали важный шаг на пути создания аллеи, которая будет радовать и нынешних горожан, и следующие поколения!» — сказал глава Сызрани Сергей Володченков.
В основу проекта заложили идею гармоничного соединения двух противоположностей: промышленной силы и природной красоты. Так, аллея будет поделена на две зоны. Парадная включает в себя Комсомольскую стелу, современный амфитеатр, арку для свадебных церемоний, систему приподнятых клумб со скамейками. А в тихой зоне обустроят место для отдыха и досуга с прогулочными дорожками и арт-объектами.
Также на аллее смонтируют детскую и спортивную площадки. Стилистически всю территорию объединит рисунок мощения с декоративной подсветкой.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.