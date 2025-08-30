Ричмонд
Многодетной маме из донского города Шахты помогли развить бизнес

В частности, ей предоставили льготное финансирование.

Помощь с развитием бизнеса получила многодетная мама из города Шахты. Поддержка предпринимателей является одной из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Елена Васильева владеет агентством праздников «Валентин-шоу». На развитие бизнеса она получила льготное финансирование. Средства будут направлены на ремонт помещения, в котором планируют проводить мероприятия. До этого специалисты центра «Мой бизнес» помогли Елене открыть расчетный счет, оформить электронную подпись и заключить социальный контракт.

«В семейном бизнесе помогают сыновья, особенно старший Валентин, в честь которого и названо агентство. Он учится в музыкальном колледже и играет на саксофоне. А все началось с одной ростовой куклы и статуса самозанятой. В прошлом году открыла ИП и теперь провожу не только локальные праздники, но и масштабные мероприятия, рекламные акции крупных торговых сетей», — поделилась Елена.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.