Многодетной маме из донского города Шахты помогли развить бизнес

«В семейном бизнесе помогают сыновья, особенно старший Валентин, в честь которого и названо агентство. Он учится в музыкальном колледже и играет на саксофоне. А все началось с одной ростовой куклы и статуса самозанятой. В прошлом году открыла ИП и теперь провожу не только локальные праздники, но и масштабные мероприятия, рекламные акции крупных торговых сетей», — поделилась Елена.