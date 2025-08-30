Педагоги из Петербурга стали финалистами конкурсов в сфере образования

Всего в заключительный этап прошли 60 человек. Среди них — 30 учителей начальных классов и 30 директоров школ из разных регионов страны. Санкт-Петербург представит Инна Битюнкова. Она является директором школы № 567. Также в финал прошла Алла Трофимова. Она занимает должность директора школы № 394. Еще честь Петербурга в финале будет защищать учитель начальных классов Юлия Никольская. С ней за звание победителя будет бороться Алексей Чибитько. Он является учителем начальных классов в школе № 93.