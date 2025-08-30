Педагоги из Петербурга стали финалистами конкурсов в сфере образования

Финалы всероссийских профессиональных конкурсов «Первый учитель» и «Директор года России — 2025», организованные в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», состоятся в октябре. Участие в них примут четыре педагога из Санкт-Петербурга, сообщили в городском комитете по образованию.
Всего в заключительный этап прошли 60 человек. Среди них — 30 учителей начальных классов и 30 директоров школ из разных регионов страны. Санкт-Петербург представит Инна Битюнкова. Она является директором школы № 567. Также в финал прошла Алла Трофимова. Она занимает должность директора школы № 394. Еще честь Петербурга в финале будет защищать учитель начальных классов Юлия Никольская. С ней за звание победителя будет бороться Алексей Чибитько. Он является учителем начальных классов в школе № 93.
«Очень приятно видеть в числе финалистов всероссийских конкурсов петербургских педагогов и руководителей. Конкуренция была очень серьезной, много сильных и ярких участников со всей страны претендовали на место в финале. Петербуржцы уже сумели продемонстрировать высокий уровень профессиональных компетенций», — подчеркнула член жюри отборочного этапа конкурса «Первый учитель» Екатерина Калинина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.