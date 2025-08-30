Ученые из Новосибирска создали гидрогели, которые ускоряют заживление ран

Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук (ИХБФМ СО РАН) разработали белковые гидрогели с бактериофагами, которые помогут ускорить процесс заживления ран. Исследования проводились в соответствии с целями нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в администрации главы и правительства Новосибирской области.
Отметим, что при повреждении тканей под кожным покровом существует вероятность заражения раны какой-либо инфекцией. По словам младшего научного сотрудника лаборатории биомедицинской химии ИХБФМ СО РАН Инны Мальбаховой, доля таких случаев может достигать 90%.
Исследователи института решили совместить бактериофаги с гидрогелями на основе сывороточного альбумина человека, коллагена и хитозана, целлюлозы. Это позволит не только эффективно бороться с рядом инфекций, но и поспособствует более быстрому восстановлению кожных покровов.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.