Ученые из Новосибирска создали гидрогели, которые ускоряют заживление ран

Исследователи института решили совместить бактериофаги с гидрогелями на основе сывороточного альбумина человека, коллагена и хитозана, целлюлозы. Это позволит не только эффективно бороться с рядом инфекций, но и поспособствует более быстрому восстановлению кожных покровов.