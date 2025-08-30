В Кировской области высадили свыше 2,8 тысячи гектаров леса

Свыше 2,8 тыс. га леса высадили в Кировской области с начала 2025 года в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Это на 300 га больше плановых показателей, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.
«Для обеспечения качественного воспроизводства лесов и соблюдения агротехнических сроков посадки лесопользователям рекомендуется заблаговременно заключать договоры на поставки сеянцев хвойных пород с лесными питомниками. Своевременное планирование закупок посадочного материала позволит избежать дефицита сеянцев в пиковый сезон», — подчеркнули в ведомстве.
По информации управления массовых коммуникаций Кировской области, контроль качества сеянцев осуществляется согласно действующим нормативам и стандартам. На территории региона запрещена высадка растений, не соответствующих установленным требованиям.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.