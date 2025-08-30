Ричмонд
В Тюменской области свыше 12,8 тысячи раз прикрепились к поликлинике онлайн

Сделать это они смогли на портале госуслуг.

Жители Тюменской области с начала 2025 года более 12,8 тыс. раз воспользовались онлайн-услугой «Прикрепление к поликлинике». Создание и развитие цифровых сервисов отвечает целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.

«В рамках системы обязательного медицинского страхования тюменцам доступны бесплатные медицинские услуги. Для их получения нужно иметь прикрепление к поликлинике», — добавили в ведомстве.

Для прикрепления к медучреждению через портал госуслуг необходимо выбрать соответствующий сервис, проверить данные паспорта и полиса, а также указать адрес постоянной или временной регистрации, фактического проживания. После этого нужно нажать на кнопку «Отправить заявление». Уведомление о прикреплении придет в течение шести рабочих дней в личный кабинет.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.