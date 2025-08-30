В Тюменской области свыше 12,8 тысячи раз прикрепились к поликлинике онлайн

Для прикрепления к медучреждению через портал госуслуг необходимо выбрать соответствующий сервис, проверить данные паспорта и полиса, а также указать адрес постоянной или временной регистрации, фактического проживания. После этого нужно нажать на кнопку «Отправить заявление». Уведомление о прикреплении придет в течение шести рабочих дней в личный кабинет.