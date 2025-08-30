На Димитровском мосту в Новосибирске установят разделительное ограждение

Специалисты установят разделительное ограждение на осевой линии Димитровского моста в Новосибирске. Ремонтные работы на переправе проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства области.
Напомним, что ранее в городе в эксплуатацию впервые была введена реверсивная полоса движения. Там установили необходимые светофоры и иные технические средства. Теперь специалисты должны смонтировать разделительное ограждение.
Помимо этого, на переправе заменят мостовое полотно. Также в порядок приведут барьерное и перильное ограждения, обновят деформационные швы, гидроизоляцию на тротуаре и проезжей части.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.