«Если центр тихий, значит город мертвый»: как превратить Новосибирск в Мекку для туристов

30 августа участники «Дней архитектуры» в Новосибирске задались вопросом: чего не хватает центральной части Новосибирска, чтобы стать крупнейшим туристическим центром.
Главный эксперт Проектной дирекции Департамента культуры мэрии Новосибирска Александра Архипова предложила взглянуть на желания гостей города с самой наглядной точки зрения — денежной. Взяв открытые данные одного очень популярного в нашей стране банка, она выделила главные точки притяжения людей и их денег.
«Я сегодня много слушала про то, как хорош Академгородок, но, как мы видим, тратить деньги новосибирцы предпочитают не там», — констатирует она.
Денежными центрами притяжения оказались Тихий центр, районы крупных ТРЦ, а также зоопарк. Именно эти точки, по мнению Архиповой, стоит благоустраивать в первую очередь, чтобы люди продолжали оставлять там деньги.
Между тем, с благоустройством в этих местах далеко не всегда все хорошо. Александра Архипова вспомнила 2023 год, когда Новосибирск планировал участвовать в конкурсе на федеральный грант по развитию туристского центра в сердце города — и сам потом снялся.
«Одним из условий была установка туристских стендов, указателей и так далее. Куда нам их ставить? В разбитые тротуары? Нет, сначала нужно создать комфортную и безопасную среду», — рассуждает она.
Не последнюю роль в создании имиджа Новосибирска, по мнению Архиповой, играет следующий тезис: «Те, кто пишет о Новосибирске, не любят его, а те, кто его любят — молчат».
«Туристический код — это не про туризм и не про благоустройство. Это про систему образов, в которых закодирована связь прошлого, настоящего и будущего», — подытоживает она.
Свое отношение к Тихому центру (и самому этому названию) высказал и бывший главный архитектор Новосибирска, организатор конкурса «Золотая Капитель» Александр Ложкин: «Если центр вашего города “тихий”, значит, у вас мертвый город. Наш “тихий центр — не такой. Он живой. Я знаю это не понаслышке. Если вам хочется тишины, езжайте в деревню”.