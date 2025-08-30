Новый маршрут свяжет воронежское Шилово с центром города

Об этом сегодня, 30 августа, рассказали в пресс-службе городского управления транспорта.
В тестовом режиме на линии будут работать шесть машин большого класса. Ходить они будут с 6.00 до 23.00 с периодичностью в 20−25 минут.
Подробная схема движения автобусов выглядит так:
«от остановки “Ж/Д вокзал “Воронеж-1” до микрорайона Шилово по улицам Кольцовской, Феоктистова, проспекту Революции, площади Ленина, улицам Кирова, Моисеева, Челюскинцев, Краснознаменной, Острогожской, Теплоэнергетиков.
В обратном направлении — по улицам Теплоэнергетиков, Острогожской, Краснознаменной, Челюскинцев, Моисеева, Кирова, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекту Революции, улицам Феоктистова, Кольцовской".