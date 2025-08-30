Ричмонд
Новый маршрут свяжет воронежское Шилово с центром города

В Воронеже с 1 сентября запускают новый маршрут. Автобусы № 83 свяжут микрорайон Шилово с центром города и железнодорожным вокзалом.

Источник: Freepik

Об этом сегодня, 30 августа, рассказали в пресс-службе городского управления транспорта.

В тестовом режиме на линии будут работать шесть машин большого класса. Ходить они будут с 6.00 до 23.00 с периодичностью в 20−25 минут.

Подробная схема движения автобусов выглядит так:

«от остановки “Ж/Д вокзал “Воронеж-1” до микрорайона Шилово по улицам Кольцовской, Феоктистова, проспекту Революции, площади Ленина, улицам Кирова, Моисеева, Челюскинцев, Краснознаменной, Острогожской, Теплоэнергетиков.

В обратном направлении — по улицам Теплоэнергетиков, Острогожской, Краснознаменной, Челюскинцев, Моисеева, Кирова, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекту Революции, улицам Феоктистова, Кольцовской".