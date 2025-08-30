Более 8 тысяч человек посетили Линейку Первых в Новосибирске. Фоторепортаж

Ричмонд
30 августа на Михайловской набережной Новосибирска прошла масштабная Линейка Первых — яркое начало учебного года. Мероприятие собрало более 8 тысяч школьников, студентов, родителей и педагогов из 35 районов области.

Программа включила концерт, выступление группы «Интонация», интерактивные площадки по 12 направлениям Движения Первых, «Классные встречи», обмен опытом для учителей и прогулку на теплоходе по Оби.

Главное — сделать первый день сентября праздником. Участники определили цели на год, узнали о конкурсах и проектах, а торжественные звонки официально открыли новый учебный сезон.

Фото: Матвей Тырышкин.