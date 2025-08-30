В Новосибирской области появится новый лесной питомник

Уже посадили 3,8 млн саженцев сосны, ели и кедра на 826,6 га. Уход провели на более чем 7,1 тыс. га.
В Новосибирской области планируют создать новый лесной питомник в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом рассказали в правительстве Новосибирской области.
В 2024 году на восстановление лесов выделили 136,4 млн рублей. Уже посадили 3,8 млн саженцев сосны, ели и кедра на 826,6 га. Уход провели на более чем 7,1 тыс. га.
Сейчас в питомниках выращивают сеянцы основных пород региона — кедр, лиственницу, пихту, берёзу. Посеяно 5,6 га, почти 91% от плана.
К 2030 году увеличат объёмы посадок улучшенных сортов на 10%. Заложат 40,5 га новых семенных участков. Новый питомник будет выращивать материал с закрытой корневой системой — это повысит приживаемость.
С 2025 года в регионе могут стартовать лесоклиматические проекты — посадки и защита лесов ради углеродного баланса.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области за шесть лет вырастили более 35 млн лесных сеянцев.