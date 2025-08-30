Сезон охоты на птицу открылся в Новосибирской области

Россельхознадзор предупреждает: дикая птица может быть переносчиком заболеваний. Владельцам домашней птицы советуют не выгуливать её у водоёмов, не разделывать дичь во дворе и не кормить отходами животных. При падеже — срочно звонить ветеринарам.