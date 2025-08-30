Сезон охоты на птицу открылся в Новосибирской области

Охотников призывают соблюдать правила, чтобы избежать ЧП и сохранить природу.
30 августа в Новосибирской области стартовал сезон охоты на пернатую дичь. До 30 ноября охотники смогут добывать водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную птицу. Об этом сообщает Сиб.фм.
Россельхознадзор предупреждает: дикая птица может быть переносчиком заболеваний. Владельцам домашней птицы советуют не выгуливать её у водоёмов, не разделывать дичь во дворе и не кормить отходами животных. При падеже — срочно звонить ветеринарам.
МЧС напоминает: костры нужно разводить в безопасных местах, тщательно тушить и не оставлять без присмотра. На воде — проверяйте лодки, берите спасжилеты и следите за погодой.
Охотникам также призывают не оставлять мусор, особенно стекло — оно может вызвать пожар.