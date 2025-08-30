В хуторе Мержаново локализовали пожар

Спасатели локализовали пожар, вспыхнувший в хуторе Мержаново 30 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Напомним, по данным ведомства, огонь охватил сухую травму на площади 1000 квадратных метров. Пострадали три хозяйственные постройки и один автомобиль. По словам очевидцев, сгорела декорация маяка, которая была установлена в Мержаново почти восемь лет назад.
Для ликвидации возгорания потребовалось значительное усиление группировки спасателей. Первоначально к тушению были привлечены 15 пожарных и четыре единицы техники, но позднее количество сил было увеличено до 28 сотрудников МЧС и семи специализированных машин.
