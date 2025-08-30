В хуторе Мержаново локализовали пожар

Напомним, по данным ведомства, огонь охватил сухую травму на площади 1000 квадратных метров. Пострадали три хозяйственные постройки и один автомобиль. По словам очевидцев, сгорела декорация маяка, которая была установлена в Мержаново почти восемь лет назад.