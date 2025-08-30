При столкновении скутера и легковушки в Ростовской области пострадали двое детей

По предварительной информации, подросток не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия и потерял контроль над транспортным средством, что привело к столкновению с автомобилем, двигавшимся во встречном направлении. В результате аварии пострадали оба несовершеннолетних: сам водитель скутера и его 4-летний пассажир.