Кадровые центры Ульяновской области трудоустроили свыше 6,5 тысячи человек

Более 6,5 тыс. жителей Ульяновской области с начала 2025 года смогли найти работу с помощью службы занятости. Содействие трудоустройству является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов.
«В приоритете специалистов кадрового центра — адресный подход к каждому обратившемуся, оказание мер поддержки, в числе которых профориентационные консультации, психологическая помощь, содействие в выборе программ переподготовки и обучения востребованным специальностям, открытии собственного дела», — отметил руководитель агентства Павел Калашников.
Среди трудоустроенных было 82 выпускника, 125 людей с инвалидностью, 15 ветеранов боевых действий и 555 людей старше 50 лет. Они работают водителями автомобилей, бухгалтерами, медицинскими сестрами, кладовщиками, охранниками и специалистами различных отраслей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.