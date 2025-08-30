Глава Башкирии обсудил с бойцами поставки дронов и поддержку на передовой

Радий Хабиров встретился с военнослужащими полка «Башкортостан», о чем сообщил в своих официальных социальных сетях. В ходе общения руководитель региона обсудил с бойцами вопросы эффективности оказываемой поддержки и обеспечения их потребностей для успешного выполнения воинского долга.
Особое внимание было уделено практической стороне помощи. Хабиров отметил, что гуманитарные грузы формируются строго согласно запросам военнослужащих. Бойцы высоко оценили поставки беспилотных летательных аппаратов местного производства и обратились с просьбой увеличить их количество, а также обеспечить дополнительным оборудованием.
Глава региона подчеркнул, что военнослужащие самостоятельно занимаются ремонтом и модернизацией беспилотников для повышения их точности и защищенности. Все поступившие просьбы и предложения были зафиксированы для дальнейшего рассмотрения и реализации.
Также Хабиров вручил военнослужащим заслуженные награды и пообещал посетить их семьи для оказания необходимой поддержки. В завершение встречи руководитель региона выразил уверенность в скорой победе и возвращении всех бойцов домой.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.