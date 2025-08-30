Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Клепечиха Алтайского края

Торжественное открытие нового фельдшерско-акушерского пункта, возведенного при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», состоялось 29 августа в селе Клепечиха, сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края.
Строительство медучреждения началось весной этого года. В светлом и просторном здании будут оказывать квалифицированную медицинскую помощь как взрослому населению, так и детям. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен процедурным, прививочным и смотровым кабинетами.
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшер Светлана Приходько искренне поблагодарила всех, кто причастен к строительству медучреждения, и пообещала, что коллектив будет делать все возможное для сохранения здоровья своих пациентов. После торжественной церемонии для всех желающих провели экскурсию по новым кабинетам, где скоро начнут принимать первых пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.