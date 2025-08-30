Ричмонд
Производство инновационной продукции в Новосибирской области выросло на 25%

Региональные предприятия за год отгрузили товары, выполнили работы и оказали услуги инновационного характера на сумму почти 36 млрд рублей.

Предприятия Новосибирской области за первые шесть месяцев 2025-го увеличили выпуск инновационной продукции на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион активно включился в реализацию нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в администрации главы и правительства региона.

«Это результат успешной реализации системных мер поддержки инновационных разработок и их внедрения в производства. Новосибирская область — пример технологического региона-лидера, который уверенно и планомерно наращивает свой инновационный потенциал из года в год и доказывает свое место среди центральных регионов, играющих главную роль в научно-технической повестке страны. В регионе наукой охвачены практически все сферы жизни», — подчеркнула заместитель главы региона Ирина Мануйлова.

Свыше 85% инновационной продукции, производимой в Новосибирской области, приходится на обрабатывающие производства. По данным Новосибирскстата, региональные предприятия за прошлый год отгрузили товары, выполнили работы и оказали услуги инновационного характера на сумму 35,8 млрд рублей.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.