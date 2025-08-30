Производство инновационной продукции в Новосибирской области выросло на 25%

«Это результат успешной реализации системных мер поддержки инновационных разработок и их внедрения в производства. Новосибирская область — пример технологического региона-лидера, который уверенно и планомерно наращивает свой инновационный потенциал из года в год и доказывает свое место среди центральных регионов, играющих главную роль в научно-технической повестке страны. В регионе наукой охвачены практически все сферы жизни», — подчеркнула заместитель главы региона Ирина Мануйлова.