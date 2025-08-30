Донской производитель растительного масла получил господдержку

«Мы не стоим на месте. На сегодняшний день объемы производства составляют 50 тонн в сутки, ведем реконструкцию цеха, что позволит увеличить объем до 80 тонн в сутки. Изначально работали в однократном отжиме семян, а теперь для повышения маржинальности перешли на двукратный отжим», — поделился генеральный директор предприятия Андрей Курносов.