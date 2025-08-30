Донской производитель растительного масла получил господдержку

Предприятие «Леон» в Ростовской области получило господдержку по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и планирует увеличить объемы производства, сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Компания специализируется на производстве растительного масла. Благодаря полученному льготному финансированию она приобрела промышленный пресс и комплектующие.
«Мы не стоим на месте. На сегодняшний день объемы производства составляют 50 тонн в сутки, ведем реконструкцию цеха, что позволит увеличить объем до 80 тонн в сутки. Изначально работали в однократном отжиме семян, а теперь для повышения маржинальности перешли на двукратный отжим», — поделился генеральный директор предприятия Андрей Курносов.
Господдержку для бизнеса в регионе предоставляет Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства. Экспортеры и предприниматели могут получить льготные микрозаймы до 5 млн рублей, а также бесплатную консультационную помощь.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.