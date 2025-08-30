Ричмонд
В селе Ермаковском в Красноярском крае отремонтируют систему водоснабжения

Качество воды будет улучшено для почти 9 тысяч пользователей.

Капитальный ремонт системы водоснабжения стартовал в селе Ермаковском при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве строительства Красноярского края.

Ремонтные работы затронут участки улиц Курнатовского, Пролетарской, Суркова, Ленина, Трактовой и Мира. До конца года будет заменено около 9 км труб холодного водоснабжения, а также запорная, предохранительная, регулирующая, водоразборная арматура. Специалисты проложили уже более 500 м нового трубопровода. В итоге качество водоснабжения улучшится для почти девяти тысяч жителей села.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.