В селе Ермаковском в Красноярском крае отремонтируют систему водоснабжения

Капитальный ремонт системы водоснабжения стартовал в селе Ермаковском при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве строительства Красноярского края.
Ремонтные работы затронут участки улиц Курнатовского, Пролетарской, Суркова, Ленина, Трактовой и Мира. До конца года будет заменено около 9 км труб холодного водоснабжения, а также запорная, предохранительная, регулирующая, водоразборная арматура. Специалисты проложили уже более 500 м нового трубопровода. В итоге качество водоснабжения улучшится для почти девяти тысяч жителей села.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.