В селе Ермаковском в Красноярском крае отремонтируют систему водоснабжения

Ремонтные работы затронут участки улиц Курнатовского, Пролетарской, Суркова, Ленина, Трактовой и Мира. До конца года будет заменено около 9 км труб холодного водоснабжения, а также запорная, предохранительная, регулирующая, водоразборная арматура. Специалисты проложили уже более 500 м нового трубопровода. В итоге качество водоснабжения улучшится для почти девяти тысяч жителей села.