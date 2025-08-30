Пожилым жителям Воронежской области рассказали о кибермошенничестве

Цикл профилактических мероприятий в сфере кибермошенничества для пожилых людей был организован в Поворинском районе Воронежской области в соответствии с целями федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве социальной защиты региона.
В частности, в управлении социальной защиты населения Поворинского района прошла беседа с участниками программы «Активное долголетие». Мероприятие стало частью пятого этапа всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». Представитель «Сбербанка» Ирина Белобаба рассказала участникам встречи о наиболее распространенных схемах телефонного мошенничества.
«Я всегда рекомендую своим знакомым рассказывать людям старшего поколения о новых схемах обмана, проговаривать правила цифровой безопасности. Важно оставаться на связи со своими пожилыми родственниками и вовремя отвечать на их звонки, не допуская напрасных волнений. В таком случае при нежелательном звонке ваш родной человек останется спокойным и не поддастся на уловки мошенника», — подчеркнула Ирина Белобаба.
Также подобная беседа прошла в Песковском центре реабилитации и социализации. На встречу с его постояльцами приехал старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска, майор полиции Евгений Ячменев. Он акцентировал внимание на звонках злоумышленников, выдающих себя за сотрудников службы безопасности банка и правоохранительных органов, привел конкретные примеры, когда граждане, поверив аферистам, лишились сбережений. Также полицейский напомнил алгоритм действий при общении со злоумышленниками, действующими по схеме «родственник попал в беду».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.