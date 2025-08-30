Пожилым жителям Воронежской области рассказали о кибермошенничестве

Также подобная беседа прошла в Песковском центре реабилитации и социализации. На встречу с его постояльцами приехал старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска, майор полиции Евгений Ячменев. Он акцентировал внимание на звонках злоумышленников, выдающих себя за сотрудников службы безопасности банка и правоохранительных органов, привел конкретные примеры, когда граждане, поверив аферистам, лишились сбережений. Также полицейский напомнил алгоритм действий при общении со злоумышленниками, действующими по схеме «родственник попал в беду».