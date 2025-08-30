Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Так достала власть, что 91-летний кишиневец каждый день приходит к тюрьме 13 на митинг в поддержку политзаключенных: Он пользуется интернетом, проводит всю акцию на ногах и намерен бороться за справедливость и

Он готов бороться пока власть снова не начнет уважать людей, которые всю жизнь строили Молдову.

Источник: Комсомольская правда

До глубины души!

На митинг в поддержку политзаключенных у тюрьмы 13 каждый день приходит кишиневец Виктор Васильевич. Ему 91 год. Он приходит по зову души, потому что ему, как и сотням тысячам других гражданам Молдовы больно смотреть на то, что происходит в стране.

Он выглядит лет на 10−15 моложе своих лет, бодрый, приходит без складной табуретки и все время проводит на ногах.

— Я был в этой тюрьме. Нас, подростков-беспризорников сюда привезли на короткое время. Давно это было, но я помню расположение тюрьмы. И запах. Там такой противный запах рыбы. Думаю, эта тюрьма осталась таким же страшным местом.

Многое пережил Виктор Васильевич — вырос в детдоме, стал специалистом высокого класса, работал на оборонных предприятиях.

Жена слегла три года назад.

Дети и внуки — в России и во Франции.

Сегодня он пользуется интернетом, разбирается в тонкостях политики. С ним интересно общаться, он помнит Кишинев еще с 1940-х.

И он готов бороться. Приходить каждый день к тюрьме. Пока справедливость не восторжествуют. Пока власть снова не начнет уважать людей, которые всю жизнь строили Молдову.

Благодаря таким людям, как-то стыдно опускать руки, жаловаться или сдаваться. Низкий ему поклон!

Фотографироваться не решился — не из-за страха, от скромности.

Источник: mirgagauzia.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Космические цены за позорные апартаменты: В Кишиневе продают старую маленькую «хрущевку» за 190 тысяч евро с замечательным видом… на дерево.

Кишиневские риэлторы продолжают сходить с ума [видео] (далее…).

Могут ли в Молдове в обменнике не принять доллары старого образца: комментарии банков.

Банкиры расставили все точки над «i» (далее…).

И цены все растут: С началом учебного года, стоимость аренды небольших квартир в Кишиневе резко выросла.

Цены на более дорогие квартиры, которые стоят свыше 500 евро в месяц, остались без изменений (далее…).