Так достала власть, что 91-летний кишиневец каждый день приходит к тюрьме 13 на митинг в поддержку политзаключенных: Он пользуется интернетом, проводит всю акцию на ногах и намерен бороться за справедливость и

На митинг в поддержку политзаключенных у тюрьмы 13 каждый день приходит кишиневец Виктор Васильевич. Ему 91 год. Он приходит по зову души, потому что ему, как и сотням тысячам других гражданам Молдовы больно смотреть на то, что происходит в стране.