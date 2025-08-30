Так достала власть, что 91-летний кишиневец каждый день приходит к тюрьме 13 на митинг в поддержку политзаключенных: Он пользуется интернетом, проводит всю акцию на ногах и намерен бороться за справедливость и

До глубины души!
На митинг в поддержку политзаключенных у тюрьмы 13 каждый день приходит кишиневец Виктор Васильевич. Ему 91 год. Он приходит по зову души, потому что ему, как и сотням тысячам других гражданам Молдовы больно смотреть на то, что происходит в стране.
Он выглядит лет на 10−15 моложе своих лет, бодрый, приходит без складной табуретки и все время проводит на ногах.
— Я был в этой тюрьме. Нас, подростков-беспризорников сюда привезли на короткое время. Давно это было, но я помню расположение тюрьмы. И запах. Там такой противный запах рыбы. Думаю, эта тюрьма осталась таким же страшным местом.
Многое пережил Виктор Васильевич — вырос в детдоме, стал специалистом высокого класса, работал на оборонных предприятиях.
Жена слегла три года назад.
Дети и внуки — в России и во Франции.
Сегодня он пользуется интернетом, разбирается в тонкостях политики. С ним интересно общаться, он помнит Кишинев еще с 1940-х.
И он готов бороться. Приходить каждый день к тюрьме. Пока справедливость не восторжествуют. Пока власть снова не начнет уважать людей, которые всю жизнь строили Молдову.
Благодаря таким людям, как-то стыдно опускать руки, жаловаться или сдаваться. Низкий ему поклон!
Фотографироваться не решился — не из-за страха, от скромности.
Источник: mirgagauzia.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Космические цены за позорные апартаменты: В Кишиневе продают старую маленькую «хрущевку» за 190 тысяч евро с замечательным видом… на дерево.
Кишиневские риэлторы продолжают сходить с ума [видео] (далее…).
Могут ли в Молдове в обменнике не принять доллары старого образца: комментарии банков.
Банкиры расставили все точки над «i» (далее…).
И цены все растут: С началом учебного года, стоимость аренды небольших квартир в Кишиневе резко выросла.
Цены на более дорогие квартиры, которые стоят свыше 500 евро в месяц, остались без изменений (далее…).