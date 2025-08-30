«Все окна в квартире были закрыты». В Хотимске трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и погиб, когда родители отлучились из дома

В Хотимске ребенок выпал с пятого этажа и погиб, когда родители ушли из дома. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно предварительным данным, в Хотимске ночью 30 августа 2025 года родители трехлетнего мальчика отлучились из дома, пока их сын спал. Все окна в квартире были закрыты. В СК добавляют, что через полчаса родители вернулись и не нашли ребенка в комнате.
«Поиски привели к приоткрытому окну в детской. Отец мальчика увидел москитную сетку внизу», — привели подробности в ведомстве.
Мужчина, выбежав на улицу, обнаружил сына без сознания. Родители сразу же отвезли ребенка в больницу. Однако спасти его не удалось.
Тем временем водитель Mercedes погиб, врезавшись в автомобиль дорожной службы под Минском.
Кстати, популярное российское мороженое запрещено к продаже в Беларуси.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 1 по 7 сентября: «Лето задержится на первую декаду сентября».