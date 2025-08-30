На Сибирской венчурной ярмарке в Новосибирске представили 42 проекта

В экспозиции Сибирской венчурной ярмарки в этом году участвовали 42 проекта. В частности, на выставке были представлены проекты в сфере программного обеспечения для организации цифрового рабочего пространства, интеллектуальная цифровая платформа для управления роботизированным производством, цифровой ИИ-тьютор для обучения детей 5−12 лет и многое другое. Для участия в мероприятии был проведен отбор среди проектов опытных инноваторов и студентов. Эксперты одобрили 21 проект для венчурного трека и 21 — для молодежного.