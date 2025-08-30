На Сибирской венчурной ярмарке в Новосибирске представили 42 проекта

Участники Сибирской венчурной ярмарки, ставшей частью международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске, презентовали 42 инновационных проекта. Развитие сферы цифровых и индустриальных технологий соответствует целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации главы и правительства Новосибирской области.
Основной темой ярмарки в этом году стало «Искусство инноваций». Программа мероприятия была разделена на три блока: 27−28 августа прошла интенсивная деловая программа для технологических стартапов и инвесторов, 29 августа — молодежный трек для тех, кто только начинает свой путь в технологическом бизнесе, а 30 августа состоялся школьный трек для самых юных инноваторов.
В экспозиции Сибирской венчурной ярмарки в этом году участвовали 42 проекта. В частности, на выставке были представлены проекты в сфере программного обеспечения для организации цифрового рабочего пространства, интеллектуальная цифровая платформа для управления роботизированным производством, цифровой ИИ-тьютор для обучения детей 5−12 лет и многое другое. Для участия в мероприятии был проведен отбор среди проектов опытных инноваторов и студентов. Эксперты одобрили 21 проект для венчурного трека и 21 — для молодежного.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.