В Липецке откроют новую трамвайную линию

Испытание рельсов от 21-го микрорайона до улицы Чехова и доменной печи № 6 стартовало в Липецке, сообщили в региональном проектном офисе администрации области. Строительство велось по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Новая трамвайная ветка расположена между остановками «Памятник Танкистам» и «Улица Чехова». Также были отремонтированы два старых участка пути — в пределах Октябрьского моста и от остановки «Улица Чехова» до остановки «ДП-6».
Нормативная обкатка и и выявление дефектов у путей на маршруте № 1к трамваями с грузом вместо пассажиров продлится месяц, при этом контактная сеть будет отрегулирована с помощью специального вагона-сетеизмерителя. До начала обкатки специалист провел работы по выправке и балластировке путей. Липчане смогут поехать на трамваях с правого берега реки Воронеж на левый уже в сентябре.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.