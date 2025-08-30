В Липецке откроют новую трамвайную линию

Нормативная обкатка и и выявление дефектов у путей на маршруте № 1к трамваями с грузом вместо пассажиров продлится месяц, при этом контактная сеть будет отрегулирована с помощью специального вагона-сетеизмерителя. До начала обкатки специалист провел работы по выправке и балластировке путей. Липчане смогут поехать на трамваях с правого берега реки Воронеж на левый уже в сентябре.