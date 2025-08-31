В Казанском Кремле прошел модный показ татарстанских брендов

«Мы через маркеты, через модный показ хотим показать то, как на самом деле в нашу обычную повседневную жизнь может интегрироваться культурный код. Он может по-разному проявляться: и в качестве звука в музыкальных композициях, и в виде ремесла — предметов интерьера и элементов одежды. Мы показываем людям, как они могут современно и очень необычно проявлять свою принадлежность к татарской культуре», — пояснила организатор.