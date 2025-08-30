Новое лекарство нормализовало давление у 40% пациентов со стойкой гипертонией

Чрезмерно высокая активность этого белка приводит к тому, что тело его носителя начинает удерживать в себе воду и соль. В результате этого развивается тяжелая форма гипертонии, которая не реагирует на бета-блокаторы и большинство других существующих лекарств от высокого давления. Проведенные учеными опыты с участием 800 пациентов из двух сотен клиник по всему миру показали, что баксдростат способен эффективно блокировать работу CYP11B2 и снижать концентрацию альдостерона без негативных побочных эффектов.